Ein Rettungshubschrauber war am Mittwochmittag in Menden im Einsatz.

Einsatz mit Hubschrauber Rettungshubschrauber unterstützt die Feuerwehr in Mülheim

Mülheim. Ein Rettungshubschrauber wurde in Mülheim zu einem Notfall gerufen. Alle Mülheimer Notarztwagen waren schon Einsatz. Die Polizei sperrte Straßen.

Hubschraubereinsatz an der Ruhr: Für einen Rettungseinsatz der Feuerwehr wurde der Steinknappen in Richtung Mendener Straße von der Polizei am Mittwochmittag kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Der Einsatz für die Besatzung des Rettungshubschraubers ist an der Mendener Straße, das Fluggerät landete an der Straße Am Lohbach. Laut Feuerwehr soll ein Autofahrer einen internistischen Notfall erlitten haben. Da alle drei Mülheimer Notarztwagen schon Einsätze hatten, wurde routinemäßig der Rettungshubschrauber der Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg angefordert.