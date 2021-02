Rettungseinsatz in Mülheim: Shisha-Raucher vergiftet sich

Mülheim. Ein Mülheimer hat es mit dem Shisha-Rauchen übertrieben: Kohlenmonoxidvergiftung. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Druckkammerzentrum.

Eine Gruppe von Shisha-Rauchern hat am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sie qualmten in einer Wohnung am Hans-Böckler-Platz in der Mülheimer Innenstadt.

Rettungskräfte betreten die Wohnung in Mülheim - CO-Melder schlagen an

Der Rettungsdienst war eigentlich wegen eines internistischen Notfalls gerufen worden. Nach dem Betreten der Wohnung schlugen jedoch die Kohlenmonoxid-Messgeräte an. Sofort wurde die Feuerwehr wegen Gasaustritts alarmiert, während der Rettungsdienst alle Personen aus der Wohnung brachte und untersuchte.

Ein Shisha-Raucher musste wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung durch die Sanitäter behandelt und anschließend zu einem Druckkammerzentrum nach Gelsenkirchen gebracht werden. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und gab sie nach etwa einer halben Stunde wieder frei.

