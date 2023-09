Rettung: Mülheimer Seniorin sperrt sich auf Hausdach aus

Mit einer Drehleiter musste Mülheims Feuerwehr am Freitag eine ältere Dame aus misslicher Lage befreien. (Symbolbild)

Mülheim. Für eine ungewöhnliche Rettung rückte am Freitagmittag Mülheims Feuerwehr aus. Eine ältere Frau saß auf ihrem Hausdach an der Fischenbeck fest.

Gegen 13.50 Uhr war die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert worden, dass auf einem Hausdach an der Fischenbeck eine ältere Dame verweile. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von der Feuerwache in Heißen und dem Führungsdienst aus Broich an der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung: Die Dame befand sich sitzend auf dem Dach.

Feuerwehr Mülheim: „Sie erfreut sich bester Gesundheit“

Die Dachluke sei hinter ihr zugefallen, wodurch sie sich nicht mehr zurück ins Haus gekommen sei, schilderte die Feuerwehr die Ereignisse. Eigentlich habe die ältere Frau nur ihre Dachrinnen reinigen wollen.

Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um die Dame sicher von ihrem ungewollten Aufenthaltsort zu retten. Anschließend wurde sie vorsichtshalber dem Rettungsdienst vorgestellt. „Sie erfreut sich bester Gesundheit und konnte in ihrem Haus verbleiben“, zeigte sich die Feuerwehr erleichtert.

Für die Dauer von 20 Minuten wurde die Fischenbeck im betroffenen Bereich durch die Polizei in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

