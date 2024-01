Restaurant Ronja braucht Unterstützung der Mülheimer

Mülheim Noch bis zum 24. Januar läuft die Abstimmung zum Gastro-Nachhaltigkeitspreis. Wie es das Mülheimer Restaurant in die Finalrunde geschafft hat.

Jetzt geht es für das Mülheimer Restaurant Ronja ums Ganze. Noch bis zum 24. Januar läuft die Abstimmung zum Nachaltigkeitspreis der Handelskette Metro. Eine Fachjury hat das Ronja als eines von nur drei Restaurants in die Finalrunde zum bundesweit ausgeschriebenen Preis gewählt. Zu den Experten zählt etwa Prof. Nina Langen, Leiterin des Fachgebiets für Nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft an der TU Berlin, oder auch Florian Wecker, Initiator des bekannten Deutschen Nachhaltigkeitspreises.

Jetzt stimmt die Öffentlichkeit darüber ab, wie sich die Finalisten auf die ersten drei Plätze verteilen. Aus Sicht von Jael Meyn vom Restaurant Ronja geht es dabei nicht nur um die Platzierung an sich. „Der Preis ist auch eine tolle Anerkennung unserer Arbeit, denn wir haben schon zu einer Zeit auf Nachhaltigkeit und vegetarische Speisen gesetzt, als das noch nicht so üblich war.“

Obst und Gemüse stammen von Mülheimer Landwirten

Im Ronja wird Nachhaltigkeit auf allen Ebenen gelebt. So achtet Wirt Sinan Bozkurt auf kurze Lieferketten und bezieht so weit wie möglich Obst und Gemüse von Mülheimer Landwirten. Die Gerichte der Wochenkarte passen sich dem an, was frisch vom Feld geliefert werden kann. Vegane Kuchen kommen von der Mülheimer Bäckerei Orlik. Daneben werden ausschließlich biologisch unbedenkliche Reinigungsmittel verwendet und Speisen zum Mitnehmen gibt es in wiederverwendbaren Pfandbehältern.

Seit bald fünf Jahren ist das Restaurant Ronja im Ringlokschuppen beheimatet. Davor war es vier Jahre in der Altstadt zu finden. In den WIntermonaten wird es vor allem von Stammgästen frequeniert, die ganz bewusst vegetarisch und vegan genießen wollen. Im Sommer seien auch oft Ausflügler darunter, die oft überrascht über die vielfältigen Speisen seien.

Restaurants in Mülheim:

