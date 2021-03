Regionalzüge RE 2 und 42 halten zeitweise nicht in Mülheim

Die Regionalexpress-Linien der Deutschen Bahn RE 2 und 42 halten fünf Wochen lang nicht in Mülheim und Essen.

Mülheim. Pendler müssen sich in Mülheim vom 10. April bis 14. Mai auf Einschränkungen der Regionalzüge RE 2 und 42 einstellen. Der Grund: Modernisierung.

Mülheimer Pendler müssen sich vom 10. April an auf Einschränkungen bei den Regionalzügen RE 2 und RE 42 einstellen. Denn die Deutsche Bahn modernisiert in den kommenden Jahren für rund neun Millionen Euro die Netzinfrastruktur des Bahnhofs Essen-Kray Nord. Dafür muss sie fünf Wochen lang den Bahnhof und die Strecke zwischen Essen und Gelsenkirchen vollsperren. Die Regionalzüge RE 2 und RE 42 werden daher umgeleitet und halten nicht in Mülheim und Essen.

Deutsche Bahn modernisiert umfangreich am Bahnhof Essen-Kray Nord

Der Schwerpunkt der Modernisierungsarbeiten liegt im Bau einer neuen Oberleitungsanlage. Zusätzlich werden rund 800 Meter Gleis im Bahnhof ausgetauscht und zwei Weichen erneuert. Darüber hinaus modernisiert die DB zwei Weichenheizungsanlagen mit acht zu beheizenden Weichen und nimmt Anpassungen an der Leit- und Sicherungstechnik vor.

Zwischen Sonntag, 10. April, 21 Uhr, und Freitag, 14. Mai, 21 Uhr, werden die Fundamente für die 83 neuen Oberleitungsmasten mit Hilfe eines Großbohrgeräts gegründet und die neuen Stahlmasten im Nachgang aufgestellt. Außerdem werden während der Sperrpause die neuen Weichenheizungen verbaut sowie rund um den Bahnhofsbereich kleinere Schienenschweiß- und Schleifarbeiten vorgenommen.

Ersatzverkehr mit Schnellbussen

Die Züge zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf werden umgeleitet, die Halte in Essen und Mülheim Hbf entfallen. Zusätzlich halten die Züge in Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf. Als Ersatz fahren auf diesem Abschnitt jeweils stündlich sowohl Schnellbusse ohne Zwischenhalt (RE 42) als auch Busse mit allen Zwischenhalten (RE 2).

Zusätzlich bieten sich die Linien RE 1, RE 6, RE 11 und S 1 als Alternative zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf (mit Halt in Mülheim Hbf) an.

Die Fernverkehrszüge der ICE/IC-Linien Berlin bis Köln sowie Münster bis Stuttgart und Süddeutschland/Österreich werden ohne Halt in Essen Hbf umgeleitet. Für Reisende von und nach Essen bestehen in Duisburg und Dortmund zahlreiche Umsteigeverbindungen in Züge des Nah- und Fernverkehrs.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Sie sind unter www.bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar.