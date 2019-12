Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rechtliche Grundlage ist das Polizeigesetz NRW

Mit dem Einsatz der Bodycams will das Land NRW der zunehmenden Gewalt gegen Polizisten entgegentreten. In diesem Monat wurde auch die Polizei in Gelsenkirchen mit den Körperkameras ausgestattet, Bottrop im Monat zuvor. Kleve wird im ersten Quartal 2010 Bodycams einsetzen.

Die Beamten entscheiden im Einsatz, wann die Kamera eingeschaltet wird. Rechtliche Grundlage ist das Polizeigesetz NRW, Paragraf 15 c.