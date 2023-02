Rauch quillt aus Ladenlokal: Mülheimer Feuerwehr im Einsatz

Zu einem Brand an der Kirchstraße in Mülheim-Broich kam es, als sich in einem Ladenlokal Klebstoff entzündet hatte.

Mülheim. Dichter Qualm kam aus einem Geschäft an der Mülheimer Kirchstraße. Besorgte Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die die Brand-Ursache erkannte.

Dichter Rauch quoll am Dienstagnachmittag aus einem Geschäft an der Kirchstraße in Mülheim-Broich. Besorgte Anwohner riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Die Einsatzkräfte stellten fest, was den Brand ausgelöst hatte.

Bei Renovierungsarbeiten in einem Ladenlokal kam es nach Angaben der Mülheimer Feuerwehr zu einem Kleinbrand mit starker Rauchentwicklung. Mehrere Anrufe erreichten um kurz vor 15 Uhr die Leitstelle. Alle Anrufenden berichteten von einer starken Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Kirchstraße in Broich.

Klebstoff hatte sich entzündet – Handwerker reagierten geistesgegenwärtig

Umgehend wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und das Ausbildungsfahrzeug der Feuerwehrschule zusammen mit Einheiten des Rettungsdienstes entsendet. Vor Ort stellte sich die Lage laut Einsatzleitung weniger dramatisch dar als zunächst angenommen. Die Brandbekämpfer erkannten rasch, dass sich bei den Renovierungsarbeiten in dem Ladenlokal Klebstoff aus unbekannter Ursache entzündet hatte. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung des Klebstoffs kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude, so die Feuerwehr, die betont: „Durch das schnelle Eingreifen der drei vor Ort arbeitenden Handwerker konnte der Brand schnell mit einem Schaumfeuerlöscher gelöscht werden.“

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich lediglich auf die Nachkontrolle der Brandstelle und Lüftungsmaßnahmen im Ladenlokal. Alle drei betroffenen Personen wurden von einem Notarzt untersucht, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Bereich Prinzeß-Luise-Straße/Kirchstraße kam es durch den Feuerwehr-Einsatz zu Verkehrsbehinderungen. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

