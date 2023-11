Raubüberfall: Mülheimerin (91) wird bestohlen und verletzt

Blaulicht-Einsatz in der Mülheimer Innenstadt (Symbolbild): Nach dem Raubüberfall auf eine 91-Jährige sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Mülheim. Mittags in der Mülheimer City: Eine Frau (91) wird vor ihrer Haustür attackiert und ausgeraubt. Sie muss ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin in der Mülheimer Innenstadt sucht die Kripo Zeugen. Die 91-Jährige wurde laut Polizei am Donnerstagmittag, 9. November, gegen 13.30 Uhr vor ihrem Wohnhaus an der Friedrichstraße angegriffen. Sie öffnete gerade die Haustür, als ein Unbekannter sie plötzlich von hinten schubste.

Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Täter - offenbar ein Mann - stahl die Geldbörse aus ihrer Handtasche und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die 91-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Mülheimerin auf der Friedrichstraße überfallen - Polizei bittet um Hinweise

+++ Aktuelle Blaulicht-Meldungen aus Mülheim finden Sie hier+++

Gegen den bislang Unbekannten wird nun aufgrund des Raubes ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

Kriminalität in Mülheim - lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen!

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim