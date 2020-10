Zwei Räuber erbeuteten am Dienstag das Handy eines Kindes. Die Polizei sucht Zeugen.

Kriminalität Räuber erbeuten das Handy eines Kindes in der Mülheimer City

Mülheim. Zwei Räuber erbeuteten am Dienstagabend in der Mülheimer Innenstadt das Handy eines Kindes. Das Duo konnte flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 13-jähriger Junge wurde am Dienstagabend in der Mülheimer Innenstadt von zwei Tätern beraubt. Wie die Polizei mitteilte, hielten zwei Personen den Jungen gegen 19.30 Uhr an der Aktienstraße fest und drohten dem Schüler mit Schlägen, wenn er sein Smartphone nicht herausgeben würde.

Mit dem Mobiltelefon des Jungen flüchtete das Duo. Die beiden Täter sollen rund 16 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß sein. Sie haben beide eine normale Statur. Einer von ihnen soll eine helle Hautfarbe haben. Dieser Täter war mit einem grauen Oberteil mit Kapuze, einer grauen Jogginghose und weißen Sportschuhen bekleidet.

Der zweite Räuber soll eine dunklere Hautfarbe haben. Er war mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sportschuhe bekleidet. Beide Personen sprachen laut Polizei mit tiefer Stimme. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0.