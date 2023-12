Rätsel um Mülheimer Friedhof-Dieb: „Erst muss was passieren“

Auf dem Dümptener Friedhof am Schildberg ist eine Mülheimerin (88) von einem Unbekannten angesprochen worden. Durch ihren Hinweis stellte die Polizei einen Zusammenhang zwischen mehreren Fällen her.

Mülheim Ein Mann spricht auf Mülheimer Friedhöfen Besucher an, beklaut sie sogar. Wie eine Seniorin (88) die Polizei auf die entscheidende Spur brachte.

Eine 88-jährige Mülheimerin ist besorgt, ihr und anderen Frauen sei Unschönes widerfahren. In einer Mail wendet sie sich an die Redaktion, schreibt: „Mir ist es vor einigen Wochen auf dem Friedhof Schildberg passiert, dass ich von einem Mann, der plötzlich hinter mir stand, belästigt wurde.“ Inzwischen, so die Seniorin, wisse sie von vier anderen Frauen, denen Ähnliches passiert sein soll. „Es muss erst etwas passieren“, so die 88-Jährige, die zu ihrem Schutz anonym bleibt.

Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt, dass offenbar durchaus ein Zusammenhang bestehen könnte. Durch den Hinweis der Dame habe man diesen herstellen können. In drei Fällen, zwei sollen sich am Broicher Friedhof an der Holzstraße neben dem Fall der 88-Jährigen ereignet haben, seien Senioren von einem Mann zunächst angesprochen und teilweise sogar beklaut worden. Das Auffällige: Die Personenbeschreibungen des mutmaßlichen Täters überschneiden sich, suggerieren gar, dass es sich um denselben Mann handeln könnte.

Mülheimer Senioren beschreiben mutmaßlichen Täter

So wird der mutmaßliche Friedhof-Dieb im ersten Fall, der sich am 1. Juli gegen 17 Uhr ereignet haben soll, als etwa 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und Basecap tragend beschrieben. Ein 87-Jähriger war von ihm, so schilderte es das Opfer seinerzeit der Polizei gegenüber, zunächst angesprochen worden. Auf die Frage, ob er Münzgeld wechseln könne, habe ihm der Unbekannte 50 Euro aus der hervorgeholten Brieftasche gestohlen und sei geflüchtet.

Gut drei Monate später, am 30. Oktober, soll es zu einem ähnlichen Tathergang, ebenfalls am Broicher Friedhof, gekommen sein. Eine 88-Jährige (wohlgemerkt nicht die Verfasserin der Mail) war gegen 14.30 Uhr auf dem Friedhof unterwegs, als ein Unbekannter direkt auf sie zukam und unvermittelt ihren Rollator durchwühlte. Er flüchtete laut Polizei ohne Beute. Die Seniorin beschreibt ihn als etwa 40 Jahre alt, groß und schlank, mit Schirmmütze und dunklem Mantel bekleidet.

Mülheimerin (88) wurde von Unbekanntem angesprochen

Und dann noch der Fall der Leserin: Sie wurde auf dem Dümptener Friedhof von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Er solle sehr aufdringlich gefragt haben, ob sie Kleingeld wechseln könne. Als sie verneinte, zog er davon. Die 88-Jährige beschreibt den Unbekannten als 40 bis 50 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, mit einem gepflegten Erscheinungsbild, durchschnittlicher Statur, rundem Gesicht und dunkelblondem, kurzen Haar.

„Es gibt also bisher drei Sachverhalte, bei dem es zu einem Diebstahl beziehungsweise versuchten Diebstählen gekommen ist“, bilanziert Polizeisprecher Pascal Pettinato auf Nachfrage. „Da sich die Personenbeschreibungen und die Begehungsweisen sehr ähneln, können wir nicht ausschließen, dass es sich um denselben Unbekannten handelt.“

Die Einsatzkräfte seien entsprechend sensibilisiert. Mit einem Zeugenaufruf wolle man die Ermittlungen voranbringen. Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Aufenthaltsort werden unter 0201/829-0 entgegengenommen.

Blaulicht in Mülheim - mehr zum Thema:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim