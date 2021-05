Radfahrer in Mülheim nach Unfall mit Pkw schwer verletzt

Die Polizei rückte am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall in Mülheim-Styrum aus.

Mülheim. In Styrum ist ein Mülheimer Radfahrer (31) am Samstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Mit dem Rettungswagen ging es in eine Klinik.

In Styrum ist am Samstagabend ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

An der Kreuzung Albertstraße/Heckfeldstraße war es gegen 18.20 Uhr zu dem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich der 31-jährige Radfahrer schwer verletzte. Der Radfahrer befuhr die Heckfeldstraße in Richtung Albertstraße, um dort nach rechts abzubiegen.

Radfahrer stieß frontal mit Mercedes zusammen

In der Kreuzung stieß er frontal mit dem blauen Mercedes eines 25-Jährigen zusammen, der die Albertstraße in Richtung Siegfriedstraße befahren hatte und aufgrund eines am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuges nach links ausgeschert war.

Der Radfahrer musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

