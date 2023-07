Radfahrer aus Mülheim in Herten schwer verletzt

Mülheim. Ein Radfahrer aus Mülheim stürzte bei einem Bremsmanöver auf einer Tour in Herten schwer. Verletzt kam er in ein Krankenhaus. Was die Ursache war.

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Mülheim ist am Dienstag bei einem Unfall in Herten schwer verletzt worden.

Der 68-Jährige war am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr an der Ewaldpromenade in Herten unterwegs. Von hier aus wollte er die Max-Planck-Straße an einer Querungshilfe überqueren. Der Radfahrer bremste im Bereich der Straße stark ab, da ein Autofahrer (51) auf jener Straße fuhr. Bei dem Bremsmanöver stürzte der 68-Jährige über den Lenker auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Zu einem Zusammenstoß mit dem Auto kam es nicht.

Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand außerdem geringer Sachschaden.

