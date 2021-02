Quereinsteiger für OGS absolvieren einjährige Qualifizierung

Mülheim. Die Caritas Mülheim weist darauf hin, dass Seiteneinsteiger für die OGS in einjährigen, berufsbegleitenden Kursen qualifiziert werden.

Die Caritas Mülheim stellt eindeutig klar: Die OGS-Betreuung an den Grundschulen ist in erster Linie mit geschultem erzieherischem Fachpersonal zu gewährleisten. „Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, dass es in der OGS Betreuung nicht nur um eine wohlgemeinte Betreuung geht, sondern es sich um ein zielgerichtetes Bildungsangebot handelt. Die umfangreichen Aufgaben von OGS-Mitarbeiterinnen sind im Betreuungsalltag sehr komplex und vielfältig. Hierbei in Zukunft ausschließlich auf „Seiteneinsteiger“ zu setzen, ist mit dem fachlichen Anspruch der Caritas an die OGS-Arbeit nicht vereinbar“, erklärt Georg Jöres, Leiter des Fachdienstes Jugendarbeit & Schule bei der Caritas.

Berufsbegleitende Kurse an Berufskollegs

Allerdings gebe es Ausnahmen: Verschiedene OGS-Träger in NRW ermöglichten interessierten Personen den Zugang zu den OGS Betreuungsaufgaben als sogenannte „Quereinsteiger“. „Dieses Angebot ist nicht nur aufgrund des existierenden Fachkräftemangels entstanden, sondern auch mit der Erkenntnis, dass es in einem OGS-Alltag unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen zu bewältigen gibt“, sagt Jöres. Insofern gebe es bereits seit mehreren Jahren an verschiedenen Berufskollegs im Land NRW die sogenannten „Zertifizierungskurse im Offenen Ganztag“.

In diesen Kursen, so Jöres, werden interessierte Personen in einem einjährigen berufsbegleitenden Qualifizierungskurs auf die Aufgaben im Offenen Ganztag vorbereitet. Nach Abschluss eines solchen zertifizierten Qualifizierungskurses bestehe dann die Möglichkeit, als „Pädagogische Ergänzungskraft“ bei unterschiedlichen OGS-Trägern angestellt zu werden. Auch die OGS-Träger in Mülheim hätten nach den ersten Einsparungen im Schuljahr 2018/2019 und bei den weiteren Kürzungen im Schuljahr 2019/2020 auf diese Möglichkeiten zurückgegriffen und geeigneten Personen einen Quereinstieg in die OGS Betreuung ermöglicht.

„Der Personalmix ist entscheidend“

„Der Personalmix ist entscheidend. In erster Linie sind an den OGS-Standorten Erzieherinnen und Erzieher beschäftigt. Das muss auch so bleiben. Aber für einige Aufgabenbereiche wie etwa Sport, Musik, Kultur und Natur können gerade Quereinsteiger beziehungsweise fachfremdes Personal mit Erfahrungen in diesen Feldern eine echte Bereicherung sein!“ heißt es seitens der Caritas.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!