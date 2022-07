Punk-Konzert: Mülheimer Band „Bluttat“ tritt im AZ auf

Mülheim. Die Mülheimer Band „Bluttat“ tritt im AZ auf – eine Rückkehr in die Heimat. In Kolumbien gelten sie als die bekannteste Punk-Band des Landes.

„Es ist sehr schön, mal wieder vor heimischem Publikum zu spielen“, sagt Hans-Uwe Koch, der nicht nur als Vorsitzender der „Regler“ die Freilichtbühne leitet, sondern eben auch Bassist und Sänger der Mülheimer Punk-Band „Bluttat“ ist. Das letzte Gastspiel der vierköpfigen Band in der Heimat liegt eine Weile zurück, „das müsste im Oktober 2021 gewesen sein“.

Die seit 1980 in unveränderter Besetzung spielenden Punks treten am Samstag, 16. Juli im AZ (Auerstraße 51) auf und haben sich zwei Bands zur Unterstützung geholt. „So hat es fast schon ein wenig Festival-Charakter“, schwärmt Koch. Neben der noch jungen Punk-Band „Cosmo-Prolet“ – die ebenfalls aus Mülheim stammt – reist „Zputnik“ eigens aus Prag an. „Wir Punk-Bands sind sehr gut untereinander vernetzt“, so der Musiker. „Deswegen freue wir uns sehr, die Kollegen aus Prag endlich auch mal live begrüßen zu dürfen.“

Bevor das Konzert im AZ gegen 20 Uhr jedoch startet, lädt „Bluttat“ zum Gespräch mit Robinson de Jesus Marin ein. Der Kolumbianer ist Freund und Projektpartner der Mülheimer Band, die sich in der Millionenstadt Medellin seit Jahren ehrenamtlich engagiert. „Wir haben in Kolumbien eine sehr große Fan-Gemeinde“, erklärt Koch. „Unsere Konzerte spielen wir dort meist vor 9000 bis 10.000 Leuten und die Fans sind alle erstaunlich textsicher.“ Derzeit arbeitet „Bluttat“ an dem Aufbau einer lokalen, offenen Musikschule in Medellin, vor allem Instrumente müssten noch beschafft werden. „Vor dem Konzert informieren wir über das Projekt und der Erlös aus dem Verkauf unseres Merchandise geht komplett ans Projekt“, sagt Hans-Uwe Koch.

Der Einlass zum Konzert beginnt um 18 Uhr, der Talk mit Robinson de Jesus Marin um 18.30 Uhr. Der Konzertbeginn ist für 20 Uhr geplant, Tickets gibt es für sieben Euro an der Abendkasse.

