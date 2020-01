Einen nächtlichen Polizeieinsatz gab es Sonntagnacht, 19. Januar, in Mülheim-Eppinghofen. Dort wurde ein 20-Jähriger mit einem Messer verletzt.

Mülheim. Bei einer nächtlichen Schlägerei auf der Eppinghofer Straße in Mülheim wurde offenbar auch ein Messer eingesetzt. Ein 20-jähriger wurde verletzt.

Mülheim: 20-Jähriger bei nächtlicher Messerattacke verletzt

In der Nacht zu Sonntag, 19. Januar, um kurz nach 1 Uhr meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Männern vor einem Café auf der Eppinghofer Straße. Dabei soll einer der Männer auch ein Messer eingesetzt haben.

Zahlreiche Zuschauer auf der Eppinghofer Straße

Sofort wurden Streifenwagen alarmiert. Die Beamten trafen auf der Eppinghofer Straße zahlreiche Schaulustige und einen 20-jährigen Mülheimer. Dieser hatte eine Schnittverletzung am Körper, die durch Rettungssanitäter versorgt wurde. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Zeugen berichteten der Polizei, dass der andere Beteiligte in ein Auto gestiegen und in Richtung Innenstadt geflüchtet sei. Fahndende Beamten entdeckten dieses Fahrzeug und nahmen den mutmaßlichen Angreifer (21) fest. Warum die beiden jungen Männer in Streit geraten sind, wird jetzt ermittelt. Der festgenommene 21-Jährige wird dem Haftrichter vorgeführt. Die Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.