Protesttag: Viele Mülheimer Apotheken bleiben wohl zu

Bereits Mitte Juni gingen Apotheken-Mitarbeitende demonstrierend auf die Straße (Archivbild). Am 15. November ist erneut ein großer Protesttag geplant, der auch in Mülheim Unterstützung findet.

Mülheim. Erneut protestieren Apotheker gegen „zerstörerische“ Gesundheitspolitik. Eine Groß-Demo am 15. November ist geplant. Was Kunden wissen müssen.

Wer am kommenden Mittwoch, 15. November, etwas aus der Apotheke braucht, steht mit einiger Wahrscheinlichkeit vor verschlossener Tür. Wie schon Mitte Juni rufen Apothekerverbände erneut zu einem Protesttag auf. In Dortmund soll eine Groß-Demo stattfinden, zu der Tausende Apotheken-Mitarbeiter aus NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet werden, teilen Apothekerverband und Apothekerkammer Nordrhein mit.

Protestiert werde gegen „die zerstörerische Politik“ von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, so die Verbände. Durch anhaltende Lieferengpässe bei Arzneimitteln, stark steigende Personalkosten, Inflation und Fachkräftemangel habe sich die wirtschaftliche Lage der Apotheken erheblich verschlechtert. Eine zusätzliche Honorarkürzung habe dazu beigetragen, dass die Zahl der Apotheken einen historischen Tiefstand erreicht habe. Die wohnortnahe Arzneimittelversorgung sei massiv gefährdet, so Apothekervertreter.

Auch Mülheimer Apotheker protestieren - Notdienst gesichert

Sie fordern die Bundesregierung auf, dringend die Honorare anzupassen und die Apotheken solide zu finanzieren. Peter Lamberti, Betreiber der Styrumer Phönix-Apotheke und Sprecher der Mülheimer Apotheker, hat den Eindruck, dass viele Kolleginnen und Kollegen hier in der Stadt die Forderungen unterstützen und am Protesttag teilnehmen werden.

Daher dürften auch zahlreiche Mülheimer Apotheken am 15. November geschlossen bleiben. Der Notdienst sei aber sichergestellt, betont Lamberti ausdrücklich. Zuständig am 15. November ist die Schloss-Apotheke in der Innenstadt. Rezepte sollten möglichst vor oder nach dem Protesttag eingelöst werden.

