Programmhefte und Führungen

Die Programmhefte liegen zum Jahresende in allen Gemeindezentren aus. Online findet man alle Veranstaltungen auf www.frieden.kirche-muelheim.de . Die Kartenreservierung startet nach den Weihnachtsferien – unter anderem in der Ladenkirche.

Eingeladen zur Ausstellung in der Petrikirche werden auch Mülheimer Schulklassen (ab Klasse 7). Sie können an einer Führung teilnehmen oder sich selbst zu Guides ausbilden lassen (ab Klasse 9). Kontakt: Sabine.Dehnelt@ekir.de. Am 13. Januar gibt es auch eine Fortbildung für Multiplikatoren.