Prepaid-Parkcard für Mülheims Tiefgaragen in der Innenstadt

Mülheim. Die neue Prepaid-Parkcard für die drei Mülheimer Tiefgaragen in der Innenstadt spart Geld. Pro Aufladung mit 20 Euro gibt es 5 Euro extra.

Prepaid funktioniert nun auch beim Parken in Mülheims Tiefgaragen in der Innenstadt. Und man kann sogar Geld dabei sparen, wirbt die Stadt.

Bei dem Begriff „Prepaid“ denken die meisten an Mobilfunktarife. Mit der neuen Prepaid Park-Card wird Kleingeld und der Weg zum Kassenautomaten in der Mülheimer City überflüssig, und man kann ohne Zeitverzug wieder rausfahren. Die Park-Card, die an der Tiefgarage Synagogenplatz (Viktoriaplatz), der Tiefgarage Rathausmarkt und der Tiefgarage Stadthalle eingesetzt werden kann, kostet 20 Euro und verfügt über ein Guthaben von 25 Euro, es gibt also 5 Euro geschenkt.

Aufladung an den Kassenautomaten in den Tiefgaragen der Betriebe der Stadt

Darüber hinaus erhalten Karteninhaber bei jeder Aufladung in Höhe von 20 Euro weitere 5 Euro gutgeschrieben. Die Aufladung ist an den Kassenautomaten in den Tiefgaragen der Betriebe der Stadt möglich. Alle Tiefgaragen sind jederzeit geöffnet. Die Abrechnung erfolgt taktgenau zu den aushängenden Tarifen.

Die Park-Card ist ein Angebot der Betriebe der Stadt Mülheim und exklusiv erhältlich in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1, 0208 / 960 960 . Bei Verlust, Beschädigung oder Diebstahl kann kein Ersatz bereitgestellt werden – eine Auszahlung des Restguthabens ist ausgeschlossen.