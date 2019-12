Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Premiere am Freitag, 13. Dezember, im TAR

„Boat Memory“ feiert Premiere am Freitag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr am Theater an der Ruhr, Akazienallee 61. Weitere Aufführungen im Dezember am Sonntag, 15.12., 18 Uhr, sowie am Donnerstag, 19.12., 19.30 Uhr. Karten ab 28 Euro.

Weiteres Rahmenprogramm zum Stück: Filmvorführung „Mare Nostrum“ am Freitag, 6.12., 19.30 Uhr. Geschichten über das Mittelmeer mit dem Künstlerkollektiv Ma’louba am Samstag, 7.12., 19.30 Uhr. Matinée „Boat Memory“ mit Roberto Ciulli und Helmut Schäfer am Sonntag, 8.12., 12 Uhr.

Info und Karten zum Programm: www.theater-an-der-ruhr.de