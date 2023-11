Die Wohnkosten in den Städten wie Mülheim treiben den Preisindex besonders in die Höhe.

Wirtschaft Strom, Nahrung und Co.: So teuer ist Mülheim im Vergleich

Mülheim. Wo sind Miete, Energie und Lebensmittel besonders teuer? Eine Studie hat 400 Städte und Kreise untersucht. Auf welchem Platz Mülheim landet.

Für die Erkenntnis, dass es sich auf dem Land günstiger lebt als in der Stadt, ist keine Forschung notwendig. Aber wo sind Miete, Energie und Lebensmittel besonders teuer? Wo eher günstig?

Daten hierzu hat jetzt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erhoben. Für 400 Kreise und Städte wurden die Lebenshaltungskosten ermittelt. Auch für Mülheim.

Wohnkosten beeinflussen den Preisindex am meisten

Fast alle Bereiche des täglichen Lebens wurden im Rahmen dieser Studie von den Autoren erfasst. Zur Ermittlung des Preisindexes für die Lebenserhaltung orientierten sie sich am Warenkorb des Statistischen Bundesamtes.

Auffällig ist, dass die Wohnkosten den regionalen Preisindex besonders beeinflussen. Auch deswegen liegt München an der Spitze des Rankings, denn in der bayrischen Landeshauptstadt sind die Kosten um 25 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt, während der sächsische Vogtlandkreis 32 Prozent unter dem deutschlandweiten Schnitt liegt.

Die Zahlen für Mülheim und die Nachbarstädte

Mit Blick auf Mülheim sind die Zahlen wenig aufsehenerregend, liegen sie doch fast im Durchschnitt. Mit einem Index von 98,8 Prozent – also 1,2 Punkte unter dem Schnitt für Gesamtdeutschland – liegt die Stadt an der Ruhr auf Rang 151 der 400 Kreise und Städte in Deutschland. Ähnlich sieht es bei den Nachbarstädten Essen (98,7), Oberhausen (95,5) und Duisburg (96) aus.

Wohnen in Mülheim: Weitere Nachrichten

