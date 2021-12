Postkartenaktion in Mülheim: „Ein Stern gegen Einsamkeit“

Mülheim. Die Mülheimer Postkartenaktion „Ein Stern gegen Einsamkeit“ hat Weihnachten 2020 über 2100 Karten gebracht. Auch 2021 kann man Freude versenden.

Die Corona-Regeln im vergangenen Jahr haben zu vielen Beschränkungen geführt, vor allem auch bei den Besuchsmöglichkeiten in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Die Stadtverwaltung hatte schon in 2020 zur Postkartenaktion „Ein Stern gegen Einsamkeit“ aufgerufen. 2125 gute Wünsche konnten gesammelt und vor Weihnachten in den Einrichtungen verteilt werden. Auch in diesem Jahr kann man wieder eine Postkarte mit Weihnachts-Wünschen und -Grüßen an die Stadt schicken, die diese dann vor Weihnachten weiter an das Personal in den Pflegeheimen geben wird. Einsendeschluss ist der 20. Dezember.

Sarah Sternol vom Online-Team der Mülheimer Stadtverwaltung erinnert sich an die vielen liebevoll gestalteten Karten und Briefe, die im vergangenen Jahr bei der Stadt angekommen sind. „Es gab Karten mit schönen Grüßen, mit einem Gedicht, mit ganz vielen verschiedenen kreativen Dingen“, berichtet sie. Viele Kitas und auch Schulen hätten mitgemacht, ganze Familien hätten gebastelt, gemalt und weihnachtliche Motive ausgeschnitten. „Es waren total schöne Sachen dabei“, sagt Sarah Sternol. „Es wurde vieles selbst gestaltet und kaum etwas gekauft.“

Selbstgebastelte Weihnachtskarten sind ein echter Hingucker und spenden Freude. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services / Archiv

Die Mülheimer Bürger sind eingeladen, eine schöne Karte zu verschicken

Auch in diesem Jahr sollen die Mülheimerinnen und Mülheimer die Gelegenheit haben, Senioren in ihrer Stadt, die vielleicht einsam sind, weil keine Angehörigen zu Besuch kommen, zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

Die Bürger sind eingeladen, eine Weihnachtskarte – gern mit einem Stern-Motiv – zu kaufen oder zu basteln und den Inhalt der Karte ganz individuell zu gestalten. Mit einem Text, einem Gedicht, einem kurzen Gruß oder einem Bild. Der Adressat ist die Stadt, die die Weihnachtsgrüße dann weiterverteilt.

Über die Geste, dass jemand an sie gedacht hat, hätten sich viele Senioren in den Wohneinrichtungen gefreut, das hat Sarah Sternol am letzten Weihnachtsfest erfahren. Auch in diesem Jahr hofft sie auf viele Zusendungen an die Stadt Mülheim, Am Rathaus 1, Stichwort: Weihnachtskarte, 45468 Mülheim.

Die Karten müssten in der Weihnachtswoche bis Montag, 20. Dezember, im Rathaus angekommen sein, denn das Online-Team muss die Einsendungen auch noch sortieren und verteilen, damit sie den Pflegeeinrichtungen auch noch vor Weihnachten überbracht werden können.

