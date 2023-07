Post eröffnet neue Filiale in Mülheim: Wo der Standort liegt

Mülheim. In wenigen Wochen eröffnet die Deutsche Post eine weitere Filiale in Mülheim. Welche Services vor Ort angeboten werden sollen, wann es losgeht.

Die Deutsche Post eröffnet am 1. September eine neue Filiale in Mülheim. Im „Kiosk am Kaiser“ (Kaiserstraße 55) sollen künftig diverse Dienstleistungen der Post angeboten werden.

So können Kunden laut der DHL Group am neuen Standort zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. „Verschiedene Dienstleistungen wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service usw. gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale“, heißt es.

+++Beschwerden haben gewirkt: Postservice in Mülheim verbessert+++

Auch wenn es sich um einen Kiosk handelt, bleibe in der Filiale Kaiserstraße das Postgeheimnis gewahrt: „Das Team der neuen Filiale wird hierzu genauso verpflichtet wie die Postmitarbeiter.“ Als großen Vorteil von Post-Standorten im Einzelhandel nennt die DHL Group verbesserte und kundenfreundliche Öffnungszeiten. Die Mitarbeiter des „Kiosk am Kaiser“ werden, so das Unternehmen, in Sachen Postdienstleistungen geschult.

Unter www.deutschepost.de/standorte finden die Kunden alle Standorte von Postfilialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt.

