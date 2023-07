Polizeihubschrauber kreiste nachts über Mülheim - erfolglos

Mülheim. Nächtlicher Großeinsatz: Der Lärm eines Polizeihubschraubers riss viele Mülheimer aus dem Schlaf. Die Gesuchten sind immer noch flüchtig.

Der Lärm eines Polizeihubschraubers hat in der Nacht zu Freitag viele Mülheimerinnen und Mülheimer aufgeschreckt. Der Helikopter war etwa ab zwei Uhr großräumig unterwegs. Per Facebook meldeten sich zu nachtschlafender Stunde Menschen aus verschiedenen Stadtteilen: Heißen, Innenstadt, Menden, Dümpten. „Extrem laut“ sei es gewesen. Große Frage: Was ist da los?

Laut Polizei wurden nach einem Einbruch in Holthausen flüchtige Täter gesucht. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen auf Anfrage mitteilte, hatte sich ein Zeuge - möglicherweise ein Nachbar - um kurz vor zwei Uhr gemeldet. An einem Privathaus am Kuhlendahl entdeckten die Einsatzkräfte Einbruchspuren - und vermuteten, dass der oder die Täter noch in der Nähe sind.

Einbruch in Mülheim: Fahndung mit Hubschrauber und Hund

Ein Polizeihubschrauber wurde alarmiert und suchte die Umgebung ab, auch ein Diensthund wurde hinzu geholt, um mögliche Spuren zu erschnüffeln. Als der Hubschrauber abgedreht war, setzten Streifenwagen-Teams die Fahndung fort. Der aufwändige Einsatz blieb bislang allerdings ohne Erfolg, so die Polizei.

Kriminalität in Mülheim - lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim