Eine größere Gruppe hat am Dienstagabend auf der Eppinghofer Straße in Mülheim randaliert. Die Polizei prüft jetzt einen möglichen Zusammenhang mit der Massenschlägerei an der Haltestelle „Stadtmitte“.

Großeinsatz Polizei sucht Zeugen nach Randale in Mülheim-Eppinghofen

Mülheim. Eine größere Gruppe hat am Dienstagabend auf der Eppinghofer Straße in Mülheim randaliert. Die Polizei fand Patronenhülsen - und sucht Zeugen.

Einen großen Polizeieinsatz gab es am Dienstagabend, 10. November, auf der Eppinghofer Straße. Gegen 20.20 Uhr gingen mehrere Notrufe ein: Eine größere Personengruppe soll Steine gegen eine Hausfassade geworfen und wohl auch mehrere Schüsse abgegeben haben.

Polizisten fanden zwei Patronenhülsen, womöglich von einer Schreckschusspistole

Zahlreiche Streifenwagen rückten aus. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten flüchteten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Vor Ort fanden die Beamten zwei Patronenhülsen, womöglich von einer Schreckschusspistole. Weitere angeforderte Polizisten fahndeten nach den Flüchtigen. Verletzt wurde niemand, auch Schäden am Haus oder an der Fassade sind nicht erkennbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft auch, ob die Randale mit der Massenschlägerei am Freitagabend, 6. November, an der Haltestelle „Stadtmitte“ in Verbindung steht. Dort hatten sich mehrere Dutzend Jugendliche und junge Erwachsene geprügelt, zwei junge Männer erlitten leichte Kopfverletzungen. Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe auf der Eppinghofer Straße geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.