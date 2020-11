Polizei sucht Zeugen für einen Raubüberfall an der Hauptpost

Die Polizei sucht einen Räuber, der am Mittwoch an der Hauptpost ein Kleinkraftrad geklaut hat.

Mülheim. Einem 17-Jährigen ist am Mittwoch an der Mülheimer Hauptpost mit Gewalt sein Kraftrad entwendet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei bittet zu einem aktuellen Raubüberfall um Zeugenhinweise. Einem Jugendlichen war am Mittwochabend an der Hauptpost sein Kleinkraftrad entwendet worden.

Der Fall ereignete sich am frühen Mittwochabend um kurz nach 19 Uhr im Bereich der Hauptpost am Hauptbahnhof. Dort stand ein 17-Jähriger mit seinem Zweirad Keeway Typ Ky650 und wurde von dem unbekannten Räuber zunächst angesprochen. Dieser nahm schließlich mit Gewalt das Krad an sich, startete den Motor und fuhr davon.

Täterbeschreibung: Junger, kleiner Mann mit offenbar vorderasiatischen Wurzeln

Der Überfallene beschrieb den Angreifer als einen jungen, etwa 170 cm großen Mann mit augenscheinlich vorderasiatischen Wurzeln. Kriminalbeamte der Ermittlungsgruppe Jugend haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise: 0201/8290 .

