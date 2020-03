Die Polizei sucht nach möglichen Unfallbeteiligten in Mülheim.

Unfall Polizei sucht möglichen Unfallbeteiligten in Mülheim

Ein 51-jähriger Oberhausener fuhr am Freitag mit seinem Audi A4 auf der Hauskampstraße in Richtung Moritzstraße, als er etwa auf Höhe der Hausnummer 47 einen Knall hörte und bemerkte, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Als der Fahrer einen Fußgänger ansprach, der möglicherweise an dem Unfall beteiligt war, ging dieser weiter. Die Polizei konnte nicht abschließend klären, ob der Fußgänger verletzt oder ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Fußgänger soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und kräftig sein. Er soll einen roten Pullover sowie einen Rucksack getragen haben. Hinweise unter: 0201/829-0.