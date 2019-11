Polizei sucht in Mülheim nach mutmaßlicher Betrügerin

„Wer kennt diese Frau?“, fragt die Polizei. Sie wurde am 5. Mai 2019 am Geldautomaten im katholischen Krankenhaus in Mülheim gefilmt.

Mülheim. Die Polizei fahndet in Mülheim nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. Sie hat im St. Marien-Hospital Bargeld abgehoben.

Mit einem Foto fahndet die Polizei nach einer unbekannten Frau, die am 5. Mai 2019 mit einer fremden EC-Karte Bargeld abgehoben hat. Sie wurde am Geldautomaten im Mülheimer St. Marien-Hospital gefilmt und hat dort mehr als 1000 Euro abgehoben.

Eigentümer trug die EC-Karte in der Jacke, als er ins Krankenhaus kam

Wie die Frau in den Besitz der EC-Karte kam, ist unbekannt. Der rechtmäßige Eigentümer trug die Bankkarte in der Innenseite seiner Jacke, als er auf einem Waldweg medizinische Hilfe benötigte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen 21.09 Uhr hob die mutmaßliche Betrügerin das Bargeld am Geldautomaten des St. Marien-Hospitals ab. Hinweise bitte an die Polizei unter 0201/829-0.