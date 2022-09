Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher in Mülheim

Mülheim. Einen von zwei mutmaßlichen Einbrechern setzte die Polizei jetzt an Mülheims Aktienstraße fest. Was die Beamten bei dem 36-Jährigen fanden.

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch an der Aktienstraße einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen. Seine Flucht endete am Müll.

Gegen 0.30 Uhr hatte eine Anwohnerin beobachtet, wie zwei unbekannte Personen versuchten, in ein Haus an der Aktienstraße einzudringen. Als die Beamten eintrafen, flohen zwei Personen in unterschiedliche Richtungen. Eine von ihnen spürte die Polizei zwischen Mülltonnen auf. In der Nähe des Mannes befand sich eine Tüte mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug.

Lesen Sie auch:Teurer Ferrari in Mülheim gestohlen: Polizei zeigt Luxusauto

Der 36-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Zudem musste er zur Blutprobe. Die Tüte mit dem Werkzeug sowie sein Smartphone stellte die Polizei sicher. Der zweite Tatverdächtige ist flüchtig.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim