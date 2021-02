Nach einem Einbruch in der Nacht zum Sonntag am Mülheimer Hafen hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen.

Blaulicht Polizei schnappt Einbrecher-Trio am Mülheimer Hafen

Mülheim. Der Polizei ist in der Nacht zum Sonntag nach einem Einbruch in ein Tiergeschäft am Hafen eine mutmaßliche Einbrecherbande ins Netz gegangen.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mutmaßliche Einbrecher in Speldorf festnehmen.

Der wachsame Zeuge (29) beobachtete laut Polizeibericht am Sonntag gegen 3.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Warenhauses an der Weseler Straße, wie drei Personen Gegenstände in einem Duisburger Renault verstauten. Der Oberhausener schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Derweil machten sich die Verdächtigen mit dem Wagen davon.

Scheibe eines Tiergeschäftes war beschädigt

Entgegen kam der mutmaßlichen Einbrecherbande aber eine Funkstreife. Die Polizisten hielten den Pkw an. Im Fahrzeug saßen ein 49-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 27 und 37 Jahren. Im Auto fanden die Beamten unter anderem Hundeartikel und Werkzeuge. Die jüngere der beiden Frauen fuhr den roten Clio. Sie schien Drogen eingenommen zu haben.

Zwischenzeitlich machten Einsatzkräfte einen möglichen Tatort in der näheren Umgebung aus. Die Scheibe eines Tiergeschäfts war beschädigt. Die drei Tatverdächtigen mussten mit zur Wache. Der Fahrerin entnahm ein Arzt eine angeordnete Blutprobe. Gegen sie läuft parallel zum eingeleiteten Strafverfahren auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Alle Beschuldigten waren nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder auf freiem Fuß.

Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, die am Vorabend oder in der Nacht, verdächtige Personen und/oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Weseler, der Rhein-, der Elbe oder der Saalestraße gemacht haben. Hinweise: 0201/829-0.

