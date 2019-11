Die Polizei konnte am Mittwochnachmittag eine mutmaßliche Trickdiebin in Mülheim-Speldorf festnehmen.

Polizei nimmt mutmaßliche Trickdiebin (26) in Mülheim fest

Zum Glück handelte der 60-Jährige überlegt und resolut gleichermaßen: Am Mittwochnachmittag (27. November) konnte die Polizei auf der Hansastraße in Speldorf eine mutmaßliche Trickdiebin (26) festnehmen. Ein 60-jähriger Mann hatte zuvor (gegen 14:52 Uhr) den Notruf verständigt, weil eine Frau versucht hatte, ihm Geld zu entreißen, meldet die Polizei.

Die Trickdiebin griff unter einem Vorwand nach der Geldbörse des 60-Jährigen

Die Beamten schildern den Vorfall in einer Pressemeldung so: Der Mann sei auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Weseler Straße in sein Auto gestiegen. Dort habe die mutmaßliche Trickdiebin ihm einen Zettel hingehalten, auf dem stand, sie würde Spenden für taubstumme Menschen sammeln.

Als der 60-Jährige ihr eine Spende überreicht hatte, habe die Frau eine Unterschrift von ihm gefordert und diese Gelegenheit genutzt, um nach der Geldbörse des Mannes zu greifen. Der 60-Jährige konnte sein Portemonnaie allerdings wieder zurückholen.

Während der Mann den Notruf verständigte, ergriff die Trickdiebin die Flucht. Kurze Zeit später gelang es aber den Polizeibeamten, die junge Frau vorläufig festzunehmen.