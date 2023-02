Polizei nimmt in Mülheim zwei mutmaßliche Drogendealer fest

Mülheim. Nach Observationen und Hausdurchsuchungen konnten in Mülheim zwei mutmaßliche Drogenhändler verhaftet werden. Einer von ihnen sitzt in U-Haft.

Ermittlungserfolg für die Polizei: Ende Januar ist es Zivilbeamten in Mülheim gelungen, binnen weniger Tage zwei mutmaßliche Drogenhändler festzunehmen. Bei Durchsuchungen wurden vermeintliche Betäubungsmittel (Kokain und Marihuana), verschiedene Waffen und Bargeld sichergestellt.

Wie die Polizei am 6. Februar meldete, wurde bereits am 27. Januar die Wohnung eines mutmaßlichen Dealers an der Steinkampstraße zunächst observiert. Dabei beobachteten die Beamten einen Handel und nahmen einen 34-jährigen Mann vorläufig fest. In seiner Wohnung wurden Kokain, Marihuana und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Die Ermittlungen laufen noch.

Polizei durchsuchte Mülheimer Wohnung mit Hilfe eines Diensthundes

Am 29. Januar wurde eine Wohnung am Frohnhauser Weg beobachtet, weil die Polizei Hinweise auf „regen Betäubungsmittelhandel“ bekommen hatte, wie es in der Meldung heißt. Der mutmaßliche Dealer (33) wurde vor dem Haus vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Duisburg für die Wohnung des Verdächtigen einen Durchsuchungsbeschluss. Mit Unterstützung eines Diensthundeführers wurde sie durchsucht, wobei die Polizei vermeintliche Betäubungsmittel und mehrere Waffen sicherstellte, darunter verbotene Messer und Schreckschusswaffen.

Der 33-jährige Mülheimer sitzt in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

