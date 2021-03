Polizei Mülheim: Vier verdächtige junge Leute weiter gesucht

Mülheim. Die Polizei Mülheim sucht weiter mit Fotos zwei Männer, die Handys stehlen wollten. Sie hatten eine Reisetasche bereits mit 40 Telefonen gefüllt.

Die Polizei Mülheim sucht weiter nach vier verdächtigen jungen Leuten mit Fotos . Sie wollten wohl in einem Mülheimer Elektronikmarkt Handys stehlen.

sucht nach . Sie wollten wohl in einem Mülheimer Elektronikmarkt Handys stehlen. Die Polizei Mülheim hat Fotos der vier Personen veröffentlicht und hofft auf Hinweise.

hat Fotos der vier Personen veröffentlicht und hofft auf Hinweise. Zwei unbekannte Männer hatten bereits im Juni 2020 eine Reisetasche mit 40 Mobiltelefonen befüllt. Als sie von einem Mitarbeiter des Mülheimer Elektronikmarktes angesprochen wurden, flüchteten sie ohne Beute.

Zwei unbekannte Männer haben bereits am 8. Juni 2020, gegen 14.40 Uhr, über den Verkaufsraum eines Elektronikmarkts am Hans-Böckler-Platz in Mülheim, einen angrenzenden Lagerraum betreten und dort einen Gitterschrank aufgebrochen.

Polizei Mülheim sucht weiter zwei Männer, die wohl Handys stehlen wollten

Sie haben zwei mitgebrachte Reisetaschen mit 40 originalverpackten Mobiltelefonen befüllt, die dort gelagert waren. Die Männer wurden durch Mitarbeiter des Ladens angesprochen und sind ohne Beute geflüchtet.

Die Mülheimer Polizei sucht weiter vier verdächtige junge Leute. Sie hat Fotos der Personen veröffentlicht. Foto: Polizei Mülheim

Gleichzeitig mit den beiden Männern flüchtete auch ein Pärchen, das sich zur Tatzeit im Verkaufsraum aufhielt. Die Polizei hat den Verdacht, dass es sich Mittäter handeln könnte.

Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise auf die abgebildeten Personen unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!