Polizei Mülheim sucht Zeugen nach Unfall in Holthausen

Die Mülheimer Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Holthausen.

Mülheim. An der Kreuzung Obere Saarlandstraße/Billrothstraße ist es zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Frau gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Oberen Saarlandstraße, Ecke Billrothstraße ist es am frühen Donnerstagabend, 3. Dezember,18.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen, bei dem eine 68-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Die 68-jährige Frau fuhr mit ihrem roten Smart die Obere Saarlandstraße in Richtung Essener Straße. An der Kreuzung Billrothstraße stieß sie mit dem 30-jährigen Fahrer eines grauen VW-Touran zusammen, der von der Billrothstraße nach links in die Obere Saarlandstraße abbiegen wollte.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Beide Fahrer geben an, bei Grünlicht gefahren zu sein - was jedoch nicht möglich sein kann, so die Polizei. Das Verkehrskommissariat der Mülheimer Polizei sucht deshalb Zeugen, die vor allem Angaben zur Ampelschaltung machen können, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.