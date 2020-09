Polizei Mülheim sucht dementen Kettwiger mit Hubschrauber

Mülheim. Mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen sucht die Polizei einen offenbar dementen 86-Jährigen. Der Hubschrauber kreist über Mülheim.

Einen offenbar dementen Senioren sucht die Polizei aktuell mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen an der Ruhr und der Mülheimer Innenstadt.

Der 86-Jährige war nach Informationen der Polizei mit seiner Frau zu Fuß am Leinpfad von Mülheim aus in Richtung Kettwig unterwegs. In „einem unbemerkten Augenblick“ habe sich das Ehepaar offensichtlich aus den Augen verloren. Die Polizei setzt unter anderem einen Hubschrauber ein, um den Senioren so schnell wie möglich wieder zu finden.