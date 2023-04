Polizei Mülheim: Smartphone aus Krankenwagen gestohlen

Die Polizei konnte einen tatverdächtigen Handy-Dieb an der Gracht orten.

Mülheim. Sanitäter entdeckt, dass sein Handy aus den Krankenwagen entwendet wurde. Er ortet es an der Gracht. Die Polizei trifft dort Tatverdächtigen an.

Dreister Diebstahl vor der Klinik: Am Freitagmorgen (14. April) gegen 6.30 Uhr parkte ein 20-jähriger Rettungssanitäter seinen Krankentransportwagen während des Dienstes am Eingang des Ev. Krankenhauses in der Wertgasse. Als er kurz darauf zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass sein Smartphone aus dem Innenraum entwendet wurde.

Er verständigte die Polizei und teilte mit, dass er sein Handy im Bereich Kirchbergshöhe geortet hätte. Gemeinsam mit der Polizei suchte er den Bereich ab und ortete das gestohlene Smartphone schließlich in einem Keller an der Gracht. Es befand sich in der Jackentasche eines 68-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde zu erkennungsdienstlichen Zwecken mit zur Wache genommen.

