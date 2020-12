Polizei Mülheim: Betrüger geben sich als Impf-Team aus

Mülheim Trickbetrüger nutzen aktuell den Start der Impfungen gegen das Corona-Virus für ihre Zwecke. Die Polizei warnt gerade ältere Mülheimer.

Die Polizei Mülheim warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Aktuell versuchen Trickbetrüger, die Unsicherheit in Zusammenhang mit dem Start der Impfungen gegen das Corona-Virus zu nutzen, um sich das Vertrauen von Senioren zu erschleichen und diese um ihr Erspartes zu bringen.

Die Täter nutzen die Angst im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie skrupellos aus, so die Polizei. In den bekanntgewordenen Fällen gaben sich die Täter entweder als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und boten eine Corona-Impfung zu Hause an oder sie wollten mit den Angerufenen einen Termin für eine Impfung vereinbaren.

Polizei rät insbesondere älteren Menschen zur Vorsicht

Bei den Angerufenen handelte es sich um Senioren, die über 80 Jahre alt sind. Die Polizei appelliert daher, folgende Präventionshinweise an ältere Verwandte und Bekannte weiterzugeben: Lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn Ihnen der Impfstoff oder anderes Impfmaterial (Spritzen) am Telefon verkauft werden sollen. Es gibt keine individuelle, telefonische Impfankündigung und auch keine mobilen Impfteams, die nach Hause kommen. Die Impfteams werden nur in Senioren- und Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommen.

Es gibt Impfzentren, in denen sich Privatpersonen impfen lassen können. Die Impfungen sind hierbei für jedermann kostenfrei. Eine bundesweite, einheitliche Telefonnummer für den Terminservice wird freigeschaltet, wenn der zugelassene Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Keine fremden Personen in die Wohnung lassen

Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie eine Vertrauensperson dazu. Die Betrüger nutzen jeden Vorwand, um in die Wohnung zu gelangen, um das Ersparte zu stehlen. Wenn jemand Sie telefonisch kontaktiert, legen Sie umgehend auf, rufen Sie in jedem Verdachtsfall den Notruf der Polizei unter der 110 an.

Weitere Informationen zum Impfablauf und der Schutzimpfung gibt es unter den folgenden Links: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfablauf oder https://www.mags.nrw/coronavirus-schutzimpfung