Die Polizei fand bei einer Personenkontrolle in Mülheim Rauschgift.

Kriminalität Polizei findet in Mülheim Rauschgift bei einem 50-Jährigen

Mülheim. Bei einem Mann ohne Wohnsitz entdeckte die Mülheimer Polizei Rauschgift bei einer Kontrolle. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht.

Die Polizei fand am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr bei einer Personenkontrolle am Mülheimer Hauptbahnhof Rauschgift in der Kleidung eines Mannes. Der 50-Jährige wurde auf dem Dieter-aus-dem-Siepen-Platz kontrolliert.

Bei der Überprüfung des in Freiburg geborenen Mannes stellte sich heraus, dass er keinen festen Wohnsitz hat. Das in kleinen Plastiktüten befindliche Rauschmittel, die Polizei spricht von Marihuana, sowie eine Feinwaage wurden sichergestellt und der Festgenommene zur Kriminalwache gebracht.