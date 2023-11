Polizei Essen/Mülheim informiert Bürger nun über Whatsapp

Über den Nachrichtendienst Whatsapp will die Polizei Essen/Mülheim künftig interessierte Bürgerinnen und Bürger auf kurzem Weg informieren.

Essen/Mülheim. Für mehr Transparenz: Über den Nachrichtendienst Whatsapp teilt die Polizei Essen/Mülheim künftig Informationen, teils auch live von Einsätzen.

Egal ob Unfallbericht, Zeugenaufruf oder Fahndung: Die Polizei Essen/Mülheim teilt täglich über verschiedene Kanäle Inhalte, um die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Presse mit Informationen zu versorgen. Neben den klassischen Plattformen wie Facebook, Instagram, X (Twitter) und dem Presseportal, kommt nun der Nachrichtendienst Whatsapp hinzu.

„Damit wir noch mehr Menschen über polizeiliche Sachverhalte informieren können, haben wir seit gestern Nachmittag unseren eigenen WhatsApp-Kanal geschaltet“, teilt die Polizei Essen/Mülheim in einer schriftlichen Mitteilung am Donnerstag mit. „Hier erhalten Sie aktuelle Pressemeldungen, Fahndungen, Bilder oder kurze Videos. Auch werden Sie hier mit aktuellen Informationen zu laufenden Einsätzen versorgt, die Sie als Bürgerinnen und Bürger in Essen und Mülheim a.d. Ruhr betreffen könnten.“

Polizei Essen/Mülheim will über Einsätze und Meldungen informieren

Der Kanal kann über einen Link (hier abrufbar) abonniert werden. Es handelt sich um eine Art Einbahnstraße, eine Chat- oder Kommentarfunktion gibt es nicht. Der Kanal dient laut Polizei primär der Verbreitung von Informationen, die Rufnummern der Abonnentinnen und Abonnenten sind für die Administratoren nicht sichtbar, lediglich die Anzahl der Abos.

„Wir können und werden ihnen niemals private Nachrichten bei WhatsApp schreiben“, erklärt die Polizei in diesem Zuge und appelliert: „Sollte Sie jemand anschreiben und behaupten von der Polizei zu sein, gehen Sie stets davon aus, dass es sich um einen mutmaßlichen Betrüger handelt.“

