Polizei erwischt Drogen-Bande in Mülheim und Oberhausen

An der Hofstraße in Mülheim-Styrum soll sich ein Standort der Drogenhändler befunden haben.

Mülheim/Oberhausen. Im großen Stile sollen mehrere Männer mit harten Drogen gehandelt haben. Die Polizei deckte nun mehrere ihrer Standorte auf, einen in Mülheim.

Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen haben am Donnerstag, 3. August, mehrere Wohnungen durchsucht, darunter drei in Oberhausen und eine an der Hofstraße in Mülheim-Styrum. Alle vier Orte standen im Verdacht, Umschlagplätze einer Bande zu sein, die im großen Stile harte Drogen vertrieben haben soll.

Wie Polizeisprecher Rene Anhuth auf Nachfrage bestätigt, ist im Rahmen der Hausdurchsuchungen mindestens eine Person vorläufig festgenommen worden – „die Identität wird gerade abschließend geklärt“. Insgesamt gebe es nach bisherigem Kenntnisstand fünf bis sechs Tatverdächtige im Alter von 27 bis 33 Jahren. Die Männer sollen mit synthetischen Drogen, darunter vorrangig Kokain, gehandelt haben.

Die Einsatzkräfte haben laut Anhuth eine große Menge an Betäubungsmitteln sicherstellen können, die Staatsanwaltschaft Duisburg habe die Ermittlungen eingeleitet.

