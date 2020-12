Polizei deckt organisierten Drogenhandel in Mülheim auf

Mülheim. Am Montag finden Einsatzkräfte der Polizei in einem Haus an der Mülheimer Kämpchenstraße Drogen. Ist organisierte Kriminalität im Spiel?

Am Montagnachmittag, 7. Dezember, hat die Spezialeinheit der Polizei um 17 Uhr erneut zugegriffen: An der Kämpchenstraße dringt sie in ein Haus ein. Der Grund: Ein Verdacht, dass in diesem Mülheimer Gebäude organisierter Drogenhandel betrieben wird.

Die ermittelnden Einsatzkräfte werden auch fündig. In den Wohnräumen überwältigen sie zwei Männer (30 und 31 Jahre) sowie eine 28-jährige Frau. Die drei Personen, die die albanische Staatsangehörigkeit besitzen, nehmen die Beamten fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung können sie verschiedene Betäubungsmittel, Munition und eine scharfe Schusswaffe sicher stellen.

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen nach weiteren Verbindungen

Jetzt ist die Staatsanwaltschaft Duisburg am Zug, die gemeinsam mit der Polizei Essen/Mülheim weiter ermitteln. Inwiefern das albanische Trio mit weiteren Orten in der Stadt organisiert ist, ist Teil der Untersuchungen.