Poetische Kunstvideos bereichern die Mülheimer Innenstadt

Mülheim. Die Installation „Dawns“ zeigt an drei Orten der Mülheimer Innenstadt Menschen im Schwebezustand des Erwachens. Was steckt dahinter?

Ihre Körper wirken wie noch nicht angekommen, zwar schon aufgewacht, aber eben nicht ganz bei sich. Sie starren vor sich hin oder noch unfokussiert in die Ferne. Die Video-Installationen der Kanadierin Jessica Arseneau zeigen Menschen im Dämmerzustand zwischen Nacht und anbrechendem Tag, zwischen Unbewussten und Bewusstsein. Zu sehen ist „Dawns“ von Samstag, 4. Dezember, an in drei Schaufenstern der Innenstadt.

Arseneau drehte für das Kunst-Projekt gemeinsam mit Laiendarstellerinnen und -darstellern eine Serie von „One-Take-Videos“ an verschiedenen Orten im Ruhrgebiet. Es sind Bewegtbilder, die an „Tableaux Vivants“ erinnern. Dabei beobachtet „Dawns“ akribisch, wie sich das allmähliche Aufwachen der Menschen in ihren Körpern manifestiert – ein unwirklicher Schwebezustand zwischen Traum und Bewusstwerden.

Arseneau erforscht die Codes der Wahrnehmung mit Mitteln der Kunst

Für die gebürtige Kanadierin, die seit vielen Jahren künstlerisch die Codes der menschlichen Wahrnehmung und Subjektivität erforscht, ist dies auch ein poetischer Raum. Hier zeigt sich, wie soziale Verhaltensmuster, die kulturellen Effekte der Beschleunigung des Alltags und der technologische Fortschritt sich im menschlichen Körper niederschlagen.

Die Videos sind bis zum 13. Dezember jeden Tag bei Dunkelheit kostenfrei in den Schaufenstern drei verschiedener Orte in und nahe der Mülheimer Innenstadt zu sehen: an der Vier.Zentrale (Leineweberstraße 15), Makroscope (Friedrich-Ebert-Straße 48) sowie am Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 38.

