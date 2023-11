Plötzlicher Herztod: Ärzte erklären, wie man sich schützt

Mülheim. Viele Menschen sind gefährdet, an einem Herzstillstand zu sterben – und wissen es nicht mal. Mülheimer Experten zeigen Risiken und Profilaxe auf.

Jedes Jahr sterben in Deutschland schätzungsweise 65.000 Menschen am plötzlichen Herztod – aus scheinbar heiterem Himmel kommt es zu einem Herzstillstand, ein Tod lässt sich dann nur noch selten verhindern. Was viele aber nicht wissen: Häufig geht dem eine langjährige koronare Herzkrankheit voraus, die entweder nicht beachtet oder gar nicht erst erkannt wurde.

Experten gehen davon aus, dass bundesweit rund sechs Millionen Menschen eine koronare Herzkrankheit haben. Auslöser dafür sind Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und hohes Cholesterin. Ein plötzlicher Herzstillstand kann aber auch durch andere Herzleiden oder die schlichte genetische Veranlagung dazu herbeigeführt werden.

Mülheimer Mediziner geben praxisnahe Tipps

Wie können Betroffene vorbeugen? Wie kann die Erkrankung frühzeitig erkannt werden und wie kann die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen helfen, das Risiko eines Herzstillstandes auf ein Minimum zu reduzieren? Diese und weitere Fragen beantworten Mediziner des St. Marien-Hospitals bei einer Informationsveranstaltung in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung und der Volkshochschule Mülheim am Mittwoch, 8. November von 16 bis 17.45 Uhr in der VHS an der Aktienstraße 45.

Chefarzt Prof. Dr. Heinrich Wieneke und Leitender Oberarzt der Kardiologie Dr. Dirk Lindemann geben Aufschluss darüber, wie man sich vor einem Herzstillstand schützen kann. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt, um eine Anmeldung per Telefon unter 0208 4554321/22 oder online (hier geht es zur Übersicht) gebeten.

