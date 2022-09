Pkw brennt in Mülheim – zwei Personen retten sich unverletzt

Löscheinsatz in Mülheim-Dümpten: Auf der Zechenbahn stand am Mittwochmittag ein Auto in Flammen. Fahrer und Beifahrerin konnten sich rechtzeitig retten.

Mülheim. Auf der A 40 in Mülheim beginnt ein Pkw zu qualmen. Danach haben Fahrerin und Beifahrerin Glück – ehe der ganze Wagen in Flammen steht.

Ein brennender Pkw sorgte am Mittwochmittag, 21. September, für reichlich Aufregung in Mülheim-Dümpten. Gleich mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr gegen 13.45 Uhr, dass auf der Zechenbahn in Fahrtrichtung Mülheim ein Wagen in Flammen stand.

Laut Feuerwehr war der Autofahrer auf der Autobahn A 40 unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass es an seinem Fahrzeug qualmte. Nachdem er von der Autobahn abgefahren war, stand sein Pkw auf der Zechenbahn in Vollbrand. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich noch rechtzeitig aus dem Wagen retten. Beide blieben unverletzt.

Feuerwehr Mülheim löschte das brennende Auto auf der Zechenbahn

Die Feuerwehr Mülheim war mit einem Löschfahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort, um das brennende Auto mit Wasser abzulöschen. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa 45 Minuten. Anschließend übernahm die Polizei.

