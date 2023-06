Ein Picknick im Müga-Park in Mülheim gönnen sich Mpa Wali (li.) und Lailuma Ghaznawy aus Essen während einer Radtour. Sie genießen die Natur und die Ruhe.

Freizeit Picknick in Mülheim: Wo gibt es die schönsten Plätze?

Mülheim. Im Sommer zieht es uns nach draußen. Ein Picknick im Grünen ist erholsam und macht Spaß. Wo man in Mülheim seine Picknick-Decke ausbreiten kann.

Wo kann man in Mülheim picknicken? Tatsache ist: Ausgewiesene Plätze gibt es nicht. Auf öffentlichem Gelände darf man sich im Prinzip einfach niederlassen – das heißt seine Picknick-Decke ausbreiten. „Es gelten aber einige grundsätzliche Regeln, die man beachten sollte. Man darf niemanden behindern oder gefährden, muss sich – was den Lärm betrifft – an die Ruhezeiten halten, darf kein Feuer machen oder seinen Müll liegenlassen“, zählt Stadtsprecherin Tanja Schwarze auf. Selbstverständlich sei auch, dass man den Naturschutz beachte.

Achtung! Bevor es losgeht mit unserer Liste schöner Picknickplätze, hier auch eine wichtige Bemerkung unsererseits: Wer ein Picknick macht, sollte seinen Müll in die Mülleimer werfen oder direkt wieder mit nach Hause nehmen! Ihn einfach in die Botanik zu werfen, ist verantwortungslos. Man mag es ja selber nicht, wenn das idyllische Plätzchen, das man sich für das Mahl unter freiem Himmel ausgeguckt hat, mit leeren Dosen, schmutzigen Pappschachteln, Speiseresten oder auch Kippen verdreckt ist.

Wein und Baguette: Den Picknick-Korb kann man mit allerhand leckeren Sachen bestücken. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Gepicknickt wird gerne dort, wo Spielplätze in der Nähe sind. Aber auch lauschige, ruhige Plätze sind gefragt. Einige der schönsten und beliebtesten Picknick-Orte in Mülheim stellen wir vor:

Witthausbusch

Auf den großen Wiesenflächen im Witthausbusch in Holthausen, neben dem Tiergehege Arche-Park sowie einem großen Spielplatz, sieht man sie bei schönem Wetter oft – Familien, die dort picknicken. Für Eltern ist dieser Ort ideal. Sie können ihre Kinder beim Herumtoben auf dem Spielplatz von der Picknick-Decke aus beobachten und dabei selbst etwas entspannen. Kommt Langeweile auf, guckt man sich die Ziegen, Schafe und Häschen im Tierpark an und kauft dort ein Eis. Oder man spielt Fußball, Frisbee oder Federball auf dem Rasen.

Raffelbergpark

Der Raffelbergpark ist zwar etwas abgelegen, liegt an der Stadtgrenze zu Duisburg, er ist aber einer der ältesten und schönsten Parks der Stadt. Denkmalgeschützte alte Bäume beschatten große Wiesen, ein hübscher Teich lädt zum Umrunden ein. Ausruhen, spielen, walken – vieles ist hier möglich. Natürlich auch picknicken. Manchmal bekommt man auch eine Outdoor-Probe des Theaters an der Ruhr mit, sieht Schauspieler, die durch den Park pilgern und ihre Texte auswendig lernen – oder sogar Szenen für Aufführungen im Freien einüben.

Wittkampbusch

Hohe Bäume, ausgedehnte Rasenflächen und einen schönen Spielplatz bietet auch der richtig große Wittkampbusch in Dümpten. Das ruhige Gelände ist am Hang gelegen. Wo man im Winter rodeln kann, kann man im Sommer spielen und Rast machen – mit seinem Picknick-Körbchen.

Ein kleiner Hügel, der im Winter zum Rodelhang wird, erhebt sich im Dümptener Park Wittkampbusch in Mülheim, die Wiese lädt zum Picknicken ein. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Entlang der Ruhr

Entlang der Ruhr gibt es zunächst einmal den Ruhrstrand zwischen Menden und Saarn. Wer dort grillen möchte, muss sich bei der Stadt melden. Mitgebrachtes Essen verzehren kann man hier aber allemal. Spielgeräte für die Kinder gibt es auch. In der Ruhr baden darf man zwar noch nicht, aber vermutlich bald. Weiter westlich bietet sich der idyllische Stadthallengarten mit hübschen Blumen, Brunnen und Wasserspielen für ein Picknick an. Eigentlich. Auf Wiesen direkt an der Ruhr treiben sich zeitweise viele Kanada-Gänsen herum, deren Hinterlassenschaften nicht zum Verweilen einladen. Die Rasenflächen in Richtung Teichanlage sind sauberer. Ein schattiges Plätzchen findet man dort auch.

An der Ruhr in Styrum

In den Ruhrauen nahe Styrum kann man auch ein schönes Picknick-Plätzchen finden. Schatten gibt es dort allerdings nicht, man muss bei praller Sonne schon einen Sonnenschirm mitbringen. Und eine Kühltasche. Baden darf man auch hier nicht, aber die Füße abkühlen in der Ruhr – das ist wohl möglich.

Die große Müga-Wiese

Die große Müga-Wiese hinter dem Schloß Broich wird von Familien oft und gerne als Freiluftoase genutzt. Hier lässt es sich gut picknicken und spielen. Ein Matschspielplatz für kleinere Kinder befindet sich Sichtweite. Auch jenseits der Duisburger Straße, auf dem Spielplatz für größere Kids, kann man sich breitmachen und frische Luft und Natur genießen. In den beiden Bereichen der oberen Müga gibt es allerdings nicht so viel Schatten.

Der Sportpark in Styrum mit seinen Sport- und Fitnessgeräten. Hier kann man nach dem Training auch picknicken. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Feldmann-Park/Sportpark Styrum

Der neue Sportpark und der benachbarte Feldmann-Park an der Augustastraße in Styrum sind ebenfalls sehr schöne grüne Ecken. Auf Bänken oder auch auf den Wiesen kann man sein Picknick-Körbchen auspacken. Wer etwas vergessen hat, bekommt auch in der Cafeteria der Feldmann-Stiftung etwas zu trinken. Dort gibt es auch einen Kleinkinder-Spielplatz - und jenseits der Augustastraße einen großen Spielplatz für ältere Kinder.

Schlosspark Styrum

Wild romantisch ist der Park rund um das Schloß Styrum. Hier gibt es auch hohe Bäume und Schattenplätze, die zum Verweilen einladen. Wer zu wenig Proviant mitgenommen hat, kann sich am kleinen Kiosk am Wasserturm Nachschub besorgen.

Siepentäler auf der Heimaterde

Die drei Siepentäler auf der Heimaterde laden ebenfalls zu einem Picknick ein. Vom Finkenkamp, der Amselstraße oder der Kolumbusstraße aus gelangt man auf die schönen Grünflächen, die sich runter bis zum Sportplatz des TSV Heimaterde an der Max-Halbach-Straße ziehen. Hier gibt es auch einen schönen Teich. Am oberen Finkenkamp findet man einen Spielplatz. In den drei Tälern gibt es sonnige und schattige Plätzchen.

Eine Spaziergänger-Truppe wandert durch die Siepentäler auf der Mülheimer Heimaterde. Foto: Herbert Höltgen / FUNKE Foto Services

Rumbachtal

Im Rumbachtal in Holthausen ist es gewöhnlich schön kühl, von der Tilsiter Straße oder der Straße Holthauser Höfe aus gelangt man zu einer Wald-Lichtung, die viel Schatten aufweist. Auf dieser Wiese am Spielplatz kann man wunderbar picknicken, Sport treiben oder einfach faulenzen.

Auberg

Hoch zum Auberg gelangt man über die Voßbeckstraße in Saarn. Dort befindet sich ein schönes Spazierrevier mit Plätzen, die zum Picknicken einladen. Ideal für Besitzer von Vierbeinern: In der Nähe befinden sich auch die Mülheimer Hundewiesen, wo Hunde unangeleint toben dürfen.

Ruhranlagen/Thyssenpark

In den Ruhranlagen gegenüber vom Wasserbahnhof gibt es schöne grüne Wiesen, die man fürs Picknick nutzen kann. Ganz ruhig geht es dort nicht zu, denn viele Leute gehen dort spazieren oder nutzen die beiden Spielplätze. Aber auf dem Rasen kann man die Seele baumeln lassen. Ruhiger und schattiger ist dagegen der Thyssenpark ein Stückchen weiter des Weges. Er liegt hinter einem schönen Teich.

Hasental

Das Hasental liegt etwas versteckt zwischen August-Schmidt-Straße und Steinkuhle (zwischen Heißen und Eppinghofen). Ein Spielplatz und Wiesen, die am Berg gelegen sind, laden zum Verweilen ein. In der Abenddämmerung entdeckt man dort tatsächlich oft Kaninchen oder Hasen – die Namensgeber für dieses idyllische Stückchen Grün.

Catho-Wenzel-Park an der Freilichtbühne

Hinter der Freilichtbühne, die auch jedem Natursuchenden für ein Picknick offen steht, gibt es am Catho-Wenzel-Weg sehr schöne Grünflächen und einen Spielplatz für Kinder. Auch einen Rosengarten findet man dort vor. Ein lauschiges Plätzchen lässt sich ebenso finden wie eine Wiese, von der aus man die Gassigänger und ihre Hunde beobachten kann.

Spielpark untere Aktienstraße

Der große Spielplatz an der Aktienstraße bietet den Eppinghofer Kindern die Möglichkeit, sich auszutoben. Dort kann man natürlich auch picknicken und seinen Proviant auspacken. Schattige Ecken sind aber eher rar. Dafür ist in den Abendstunden dort meist viel Leben.

Der Spielplatz im Kuusankoski-Park in Saarn. Von hier aus kann man auch einen Spaziergang in den Saarner Ruhrauen machen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Kuusankoski-Park

In Saarn, in der Nähe des Kirmesplatzes, finden sich der Park und der dazugehörige Spielpatz mit dem finnischen Namen Kuusankoski. Über den Saarner Damm oder die Straße Zur alten Mühle gelangt man dorthin. Es gibt zahlreiche Gelegenheiten, um sich niederzulassen, in den blauen Himmel zu blicken oder die Kinder beim Klettern und Rutschen zu beobachten.

Worringer Reitweg

Vom Worringer Reitweg (Parkplatz) aus gelangt man auf eine Waldlichtung mit Bolzplatz im Uhlenhorster Wald. Sie bietet sich für ein lauschiges Picknick vor oder nach einem ausgedehnten Spaziergang oder einer Radtour im Wald an.

Horbachtal

Das Horbachtal erstreckt sich von der unteren Boverstraße bis zur Nordstraße in Winkhausen. In dem schmalen Grünstreifen findet man Teiche, aber auch schöne Orte im Schatten oder in der Sonne, um zu verweilen und zu speisen.

Naturerfahrungsraum Peisberg“

Ganz neu angelegt hat die Stadt den „Naturerfahrungsraum Peisberg“ zwischen Eppinghofen und Winkhausen. Dort kann man prima sitzen, mitgebrachte Köstlichkeiten verspeisen und einen Blick werfen in Richtung Innenstadt. Die Sicht ist prima.

Ruhrpark

Der Ruhrpark nördlich das Naturbades liegt an/auf der Grenze zu Oberhausen und ist vielen Mülheimern gar nicht so wirklich bekannt. Dabei ist die Styrumer Oase richtig alt, punktet mit schönen hohen Bäumen, ausgedehnten Rasenflächen und vielem mehr. Ein Geheimtipp für einen Spaziergang und ein Picknick.

Unsere Liste der Picknickplätze ist natürlich nicht vollständig. Sicher gibt es weitere schöne Picknick-Orte in der Stadt – zum Beispiel in den grünen ländlichen Gebieten bei Saarn und Selbeck oder auch Raadt und Ickten. Man muss nur etwas durch die Gegend streifen... Für weitere Vorschläge von Leserinnen und Lesern sind wir offen, wir nehmen sie gerne in die Liste auf (redaktion-muelheim-waz@funkemedien.de).

