Pia-Insolvenz: Einige Betriebe in Mülheim werden eingestellt

Das „Café am Fluss“ am Haus Ruhrnatur, das bislang von der Pia-Stadtdienste gGmbH betrieben wurde, wird geschlossen.

Mülheim. Wegen der Insolvenz der Pia-Stadtdienste gGmbH müssen bestimmte Bereiche in Mülheim zeitnah schließen. Welche Einrichtungen betroffen sind.

Das Insolvenzverfahren der Mülheimer Pia-Stadtdienste gGmbH hat erste Konsequenzen: Vier Teilbetriebe werden geschlossen, weil es keine Übernahme-Interessenten für sie gibt. Das ist einer Mitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen.

Betroffen sind der Imbiss am Wassermuseum „Aquarius“, das „Café am Fluss“ am Haus Ruhrnatur, die „Radranger“, die per Lastenrad das Wegenetz des RVR überprüfen und die „Stromsparer“, die bisher ein Beratungsangebot zum Energiesparen vorhielten. Diese Pia-Bereiche sollen zum 30. September eingestellt werden.

Mülheimer Pia-Stadtdienste: 60 Interessenten für Übernahme angesprochen

Nachdem Anfang August das Insolvenzverfahren der Pia-Stadtdienste gGmbH durch das Amtsgericht Duisburg eröffnet worden war, sei das Unternehmen am Markt angeboten worden, mit dem Ziel, einzelne Betriebe an Dritte zu übertragen – unter Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze.

Laut Insolvenzverwalterin Tanja Bückmann vom Oberhausener Rechtsanwaltsbüro Schwentker Bückmann wurden 60 mögliche Interessenten angesprochen, 14 von ihnen erhielten nach Angaben der Stadt auf Nachfrage weitergehende Informationen.

„Café am Fluss“ an Mülheims Ruhrufer ist bereits geschlossen

Nun stehe fest, dass es für vier genannten Teilbetriebe keine Interessenten gebe, weil keine Wirtschaftlichkeit bestehe, ihre Schließung somit unvermeidlich sei. Das „Café am Fluss“ hat bereits seit dieser Woche geschlossen, weil Personal fehlt. Ob die Möglichkeit besteht, bis Ende September noch einmal zu öffnen, sei unklar.

Auch der Imbiss am Wassermuseum „Aquarius“ in Mülheim wird geschlossen. Er wurde bislang von der Pia-Stadtdienste gGmbH betrieben, für die Insolvenz angemeldet wurde. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Der Bereich „Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ soll zum 30. November eingestellt werden. Zum selben Datum wird auch der Pia-Geschäftsführung gekündigt, heißt es.

Mitarbeitende bei Versammlung in Mülheim vom Aus der Betriebe informiert

In einer Versammlung seien die betroffenen Mitarbeitenden am Mittwoch informiert worden, eine weitere Veranstaltung sei für Donnerstag geplant, um den übrigen Mitarbeitenden das weitere Verfahren zu erläutern. Für die übrigen, nicht von den Betriebsschließungen betroffenen Mitarbeitenden gelte, dass die Verhandlungen über etwaige Betriebsübergänge weiterlaufen.

Von dem Insolvenzverfahren sind insgesamt 130 Mitarbeitende der Paritätischen Initiative für Arbeit unmittelbar betroffen sowie 60 Kräfte aus arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. „Gemeinsames Ziel von Insolvenzverwaltung und Stadt ist, möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beschäftigung zu halten und nachgefragte Angebote mit einer wirtschaftlichen Zukunft zu erhalten“, betonte Sozialdezernentin Dr. Daniela Grobe.

