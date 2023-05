Pfingst-Spektakel Mülheim: Mehrere Umleitungen eingerichtet

Mülheim. Über Pfingsten findet ein Mittelalter-Event inmitten Mülheims statt: Das Pfingst-Spektakulum. Dafür werden einige Bereiche großzügig abgesperrt.

Für das Pfingst-Spektakulum am kommenden Wochenende wird das obere Müga-Gelände zwischen Schloß Broich, der ehemaligen VHS und dem Ringlokschuppen „für den Durchgangsverkehr“ gesperrt. Die Sperrung betrifft ebenso den Ruhrtalradweg und gilt von Mittwoch, 24. Mai, 10 Uhr bis Mittwoch, 31. Mai, 16 Uhr. Für den Ruhrtalradweg sind in beide Richtungen Umleitungen ausgeschildert.

Der Zugang zur Camera Obscura ist über den Ringlokschuppen-Parkplatz möglich. Der Ringlokschuppen, das Ronja’s und die Alte Dreherei sind uneingeschränkt erreichbar. Der Matschspielplatz kann leider nicht genutzt werden. Das Pfingst-Spektakulum findet am Samstag von 13 bis 22 Uhr, am Pfingstsonntag von 11 bis 22 Uhr und am Pfingstmontag von 11 bis 19 Uhr auf Schloß Broich und in der Müga statt.

Ritterturnier in der Mülheimer Müga

Das Ritterturnier startet am Samstag um 18.30 Uhr, am Sonntag und Montag um 13 Uhr und um 16.30 Uhr. Der Eintritt inkl. Ritterturniere, Sondershow und Konzerte beträgt für Erwachsene 15 €, für Kinder (4 bis 14 Jahre) 7 € und für Familien (2 Erwachsene und max. 3 Kinder) 35 €. Gewandete sowie Menschen mit Behindertenausweis zahlen 13 €.

Die WAZ und die MST verlosen sechs Familien-Jahreskarten (2 Erwachsene/max. 3 Kinder). Die Jahreskarte ist gültig für das Pfingst-Spektakulum und die Schlossweihnacht 2023. Die Teilnahme ist am heutigen Dienstag ganztägig unter www.waz.de/pfingst-spektakulum oder telefonisch unter 01378/ 78 76 28 (0,50 € / Anruf) möglich. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

