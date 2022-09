Peter Eisold & Friends: Außergewöhnliche Klänge in Mülheim

Werkstattkonzerte geben Peter Eisold (Schlagzeug, li.) und seine Freunde immer mal wieder in der Mülheimer Volxbühne an der Adolfstraße 89a.

Mülheim. Zwei Werkstattkonzerte stehen in der Volxbühne in Mülheim an. Peter Eisold & Friends sorgen zunächst am 1. Oktober für ganz besondere Klänge.

Zwei Werkstattkonzerte mit Peter Eisold & Friends finden im Oktober in der Volxbühne an der Adolfstraße 89a statt. Im Rahmen der Konzertreihe „Audio im Umschlag“ präsentieren hochkarätige Musikerinnen und Musiker aus NRW am 1. und am 15. Oktober außergewöhnliche Klänge: experimentell, avantgardistisch, spannend.

Bei der 10. Ausgabe von „Audio im Umschlag“ am Samstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr begrüßt Peter Eisold zwei hervorragende Interpreten zeitgenössischer Musik: Evelin Degen, künstlerischer Kopf des renommierten E-MEX-Ensembles sowie Professorin für Flöte und Spezialistin für Neue Musik sowie Matthias Geuting, Organist auf der königlichen Kirchenorgel – in der Volxbühne umständehalber herunter transponiert auf die gemeine Elektro-Orgel, ebenfalls fokussiert auf zeitgenössische und experimentelle Werke für dieses Instrument.

Mülheimerinnen und Mülheimer erwartet eine „oszillierende Odysee“

Mit dem neuen, interdisziplinär ausgerichteten Ensemble PART arbeiten die drei Musiker an einer Erweiterung des Musikbegriffs über traditionelle Genregrenzen hinaus. „#10 wird eine oszillierende Odyssee mit neuen Werken für Kontrabassflöte, performatives Instant-Composing, eine Lock-Down-Komposition für Flöte, Perkussion und Video-Zuspiel („Kammerkinetik 2020“) und - unter Umständen - ein Ausflug in die historische Musikpraxis“, kündigt Peter Eisold an.

Das Konzert (12 bzw. 8 Euro) wird unterstützt vom Kulturbüro der Stadt Mülheim und dem Regionalverband Ruhr. Karten gibt es ab 18.45 Uhr an der Abendkasse und online bei Reservix sowie telefonisch: 0208 43 962 911 oder per E-Mail an info@volxbuehne.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim