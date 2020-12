Mülheim. Per App warnt die Polizei nun Mülheimer Bürger vor Wohnungseinbrüchen. Bestehende Apps werden ergänzt mit Informationen über Einbrüche im Umfeld.

Wer über das Risiko von Wohnungseinbrüchen in seiner Nachbarschaft informiert werden möchte, kann sich dazu jetzt einer App bedienen. Die NRW-Polizei hat die bereits vorhandenen Apps Katwarn und MehrWetter-App mit deren Betreibern ergänzt, so dass jetzt Informationen über das Einbruchsgeschehen in der Nachbarschaft abgerufen werden können.

Das Polizeipräsidium Essen/Mülheim gehört zu den 16 Kriminalhauptstellen in NRW, bei denen die App schon angewendet werden kann. Die App liefert Informationen zu früheren Einbruchstaten und auf dieser Basis auch Prognosen zu Einbruchswahrscheinlichkeiten. Darüber hinaus beinhaltet die App Präventionshinweise der Polizei.

Die Prognosesoftware kommt vom Landeskriminalamt NRW

Ebenso wie die Prognosesoftware Skala , die die Polizeibehörden schon länger nutzen, wird auch die neue App-Funktion vom Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf geführt. Jeweils am Montag werden die Daten aktualisiert, erläuterte Pascal Schwarz-Pettinato, ein Sprecher der Polizei Essen/Mülheim. Wer sich aber erst am Dienstag oder später über die App anmeldet, bekomme die Infos über das Einbruchsgeschehen vor seiner Haustür nicht rückwirkend, sondern müsse auf den kommenden Montag warten.

In der App kann man auswählen, über welchen Ort man informiert werden möchte. Die Prognose dazu kommt dann als Push-Mitteilung an jedem Montag, erläutert Schwarz-Pettinato. Auf einer Stadtkarte erfolgt zudem die Darstellung der zurückliegenden Tatorte, allerdings ohne Adressen.

Die seit fast vier Jahren auch von der Essen-Mülheimer Behörde genutzte Software Skala ermittelt anhand von Infrastrukturdaten Bezirke in der Stadt, in denen die Wahrscheinlichkeit für Einbrüche erhöht ist. Diese Daten werden nun auch in der App verwendet, die man sich aufs Smartphone holen kann. Der Wohnungseinbruchsradar war bisher nur online auf der Internetseite der Polizei Essen/Mülheim für Interessierte abzurufen: https://essen.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar-fuer-essen-und-muelheim

Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen

Nach Daten der Polizei, die sich auf den Zeitraum von Januar bis einschließlich Oktober 2020 beziehen, hat es in Mülheim in 2020 sechs Prozent mehr Wohnungseinbrüche gegeben als im gleichen Zeitraum 2019. Im gerade vergangenen November 2020 hat sich dieser Trend weiter fortgesetzt, wie die Polizei auf Anfrage sagte.