Pensionierte Ärztin bringt Mülheimern gutes Benehmen bei

Trainerin Dr. Dagmar Sabelleck-Vaca überreicht Urkunden an die teilnehmenden Schüler des Knigge-Benimmkurses für Realschüler der 9. und 10. Klasse im Restaurant Medici.

Mülheim. Im Knigge-Benimmkurs lernen junge Mülheimer, sich in allen Lebenslagen sicher zu fühlen. Selbst dann, wenn es am Ende Schinken mit Eis gibt.

„Es geht um viel mehr als um ein paar Anstandsregeln“, sagt Marion Wiemann von den Maltesern. Sie organisiert Knigge-Benimmkurse für junge Menschen, die jetzt erstmals auch in Mülheim angeboten wurden. Neunt- und Zehntklässler der Realschule Stadtmitte haben sich dem Trainingsprogramm gestellt, das vor allem eines zum Ziel hat: mehr Selbstbewusstsein. „Viele Arbeitgeber erwarten heutzutage von ihren Auszubildenden und Mitarbeitenden nicht mehr nur rein fachliche Fähigkeiten. Ein freundliches und überzeugendes Auftreten ist mindestens ebenso wichtig“, erklärt Projektleiterin Marion Wiemann das Ziel des Kurses. Die unterschiedlichen Kursmodule zu Themen, wie Erscheinungsbild, Kommunikation und Tischmanieren, sollen es den Schülern ermöglichen, sich durch alle Lebenslagen sicher zu bewegen.

„Es geht aber auch um ganz einfache Regeln eines solidarischen Miteinanders. Wenn jemand vollbepackt auf eine Tür zugeht, hält man sie ihm auf. Wenn man eine Mutter mit einem Kinderwagen an der Bahn sieht, hilft man beim Einsteigen“, sagt Kursleiterin Dr. Dagmar Sabelleck-Vaca. Die pensionierte Ärztin aus Mülheim hat sich immer wieder über die Rücksichtslosigkeit in unserer Gesellschaft geärgert. Der Benimmkurs war für sie deshalb wie eine Investition in ein angenehmeres Miteinander.

Für Mülheim gibt es viele Pläne - zum Beispiel Benimmkurse für Vorschulkinder

Am Ende des Kurses folgt der Höhepunkt: Das gemeinsame Festbankett. Die Mülheimer Jugendlichen haben im Restaurant Medici am Löhberg geübt, wie man einen Tisch eindeckt und gute Manieren beim Essen zeigt. „Dass es Buttermesser gibt, war für alle Neuland“, sagt Dagmar Sabelleck-Vaca. Die Kursleiterin hat die Jugendlichen direkt verschaukelt. Zum Nachtisch bestellte sie Palatschinken mit Eis für alle und erntete sofort Protest. „Schinken mit Eis sollen wir essen?“, sei sie empört gefragt worden. Die Kosten für das Essen hat die Sparkasse Mülheim übernommen.

„Es haben alle toll mitgemacht“, bilanziert die Kursleiterin zum Schluss, die gern weitere Kurse übernehmen würde. Für Mülheim haben die Malteser noch viele Pläne. Unter anderem werden in Zukunft Knigge-Benimmkurse für Schulabbrecher, aber auch für Vorschulkinder angeboten. Immer mit dem Ziel den Kindern dabei zu helfen, ihren Platz in der Welt zu finden.

