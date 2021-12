Patienten des EKM dürfen an Weihnachten besucht werden

Am ersten und zweiten Weihnachtstag können Patientinnen und Patienten im Ev. Krankenhaus Mülheim (EKM) von ihren Angehörigen besucht werden.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag können Patientinnen und Patienten im Evangelischen Krankenhaus Mülheim (EKM) von ihren Angehörigen besucht werden. Zu Weihnachten ermöglicht das Krankenhaus am 25. und 26. Dezember jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr Besuche.

Dabei gilt weiterhin nur ein Besuch pro Patientin oder Patient pro Tag für eine Stunde. Besucherinnen und Besucher müssen ein negatives Schnell- oder PCR-Testergebnis einer anerkannten Teststelle vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden ist – unabhängig von ihrem Immunstatus, betont das Krankenhaus und verweist auf die Internetseite der Stadt Mülheim, auf der es eine Liste der Testzentren gibt, die an den Feiertagen geöffnet sind.

An Heiligabend können Geschenke für Patientinnen und Patienten abgegeben werden

An Heiligabend haben Angehörige die Möglichkeit, den Patientinnen und Patienten Geschenke ins Krankenhaus zu bringen, die von den Grünen Damen und Herren des EKM auf die Stationen gebracht werden. Es wird darum gebeten, die Geschenke mit Namen und – sofern bekannt – Station und Zimmernummer zu beschriften und möglichst in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr abzugeben.

Nach Weihnachten gelten die bestehenden Besuchsregelungen: Besuchstage sind dann wieder montags, mittwochs und samstags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

